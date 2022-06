Dal "sogno" di Shakespeare alla Carmen di Bizet, dalla Street Art al concerto d'inizio estate: ecco cosa fare a Torino questo weekend

MOSTRE ED EVENTI

INCROCI - NOEMI DI NUCCI E WILLIAM KENTRIDGE

Sabato 18 giugno ore 15.30

La GAM di Torino organizza un ciclo di incontri legato alla mostra "Una collezione senza confini. Arte Contemporanea Internazionale dal 1990" dedicato all’inclusione sociale e al coinvolgimento di nuovi pubblici. L'incontro di questo weekend è con Noemi di Nucci, artista tessile, in dialogo con l’opera di William Kentridge, Moscow: the Nose Series City of Moscow, 2009.

Info: infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it



UP2YOUFEST

Fino al 18 settembre

Con l'arrivo dell'estate al via il festival culturale diffuso su tutta la città, dal centro storico alla periferia. Si tratta dell'Up2You Fest, la manifestazione di eventi live che dal 16 giugno al 18 settembre si suddividerà in tre step e i cui appuntamenti si svolgeranno in diverse location. In periferia, a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, in collaborazione con il Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza, e in centro in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

Info: www.ilmutamento.org



UGO DA CARPI

Fino al 29 agosto

Da San Pietro a Palazzo Madama, la Pala per l’Altare del Volto Santo di Ugo Carpi arriva al Museo Civico d’arte Antica fino al 29 agosto con una mostra dedicata. Un prestito reso possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Torino Musei e la Fabbrica di San Pietro in Vaticano. L’opera di Ugo da Carpi, allestita proprio sotto l’affresco dell’Ostensione della Sindone, rappresenta la Veronica che dispiega il velo del Volto del Santo tra gli apostoli Pietro e Paolo. Una tavola straordinaria, realizzata nel 1525 anno del Giubileo, soprattutto per il fatto di essere stata realizzata “senza pennello”. Ugo da Carpi, chiamato anche l'intagliatore, realizzò infatti l’opera con l’audace tecnica della stampa a matrici sovrapposte.

Info: www.palazzomadamatorino.it



WEEKEND DI STREET ART

Sabato 18 e domenica 19 giugno, dalle 15 alle 19

Una tre giorni all’insegna della street art con Mrfijodor all’insegna della natura con l’abbellimento e la rigenerazione di via Cottolengo. Sabato e domenica l'artista tiene un workshop, in collaborazione con gli architetti di FW Studio, pensato per ideare disegni di fiori coloratissimi e rigogliose piante e foglie da dipingere sui paletti del tratto di via Cottolengo, oggi grigio e fatiscente, che porta al giardino dell’Ufficio per la Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino e dell’associazione Camminare insieme all’interno del complesso Opera Barolo, e che presto verrà aperto al pubblico con un’inaugurazione ufficiale e una grande parata nelle vie del quartiere. Il “Week end Street Art” si conclude sempre al Giardino della Magnolia con una grande festa e aperitivo sulle note del musicista ivoriano Doumbia Saka e del suo gruppo di percussion.

Info: galassi@socialcommunitytheatre.com



BARRIERA A CIELO APERTO

Fino al 24 settembre

Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna "Barriera a cielo aperto", un’ampia proposta socio-culturale tra cinema, musica, letteratura, sostenibilità ambientale, workshop, performance, talk e concerti accessibile a tutta la cittadinanza e a tutte le generazioni che fino al 24 settembre, animerà cinque diversi spazi di Barriera di Milano a Torino. Frutto della condivisione progettuale di otto realtà partner – Associazione Museo Nazionale del Cinema, Oratorio Michele Rua, Cooperativa Liberitutti, Cooperativa Sumisura - Risorse per l’ambiente e la città, Sumisura APS, Associazione Banda Larga, Jazz School Torino, Re.Te. Ong –Barriera a cielo aperto propone nell’arco di quattro mesi, 60 appuntamenti in 5 diversi spazi in Barriera di Milano per un ricco palinsesto di eventi: da film acclamati, a concerti musicali di vari generi dal vivo, a serate di approfondimento e divulgazione su problematiche globali e tutela ambientale, a formazioni sui temi dell’autoproduzione e auto-organizzazione di comunità, a performance teatrali site-specific, fino a sessioni di ascolto, workshop artistici, esposizioni temporanee, talk e concerti in radio con palco su strada.

Info: www.amnc.it



CARTIERA ESTATE

Fino al 27 luglio

Soundset Aps in collaborazione con Cooperativa Valpiana è felice di presentare “Cartiera Estate”, otto eventi sotto le stelle di Via Fossano 8 a Torino, nell'arena dell'ex cartiera torinese. Cartiera è uno spazio della Città di Torino a disposizione di giovani e adolescenti dove esprimere la propria creatività, sperimentare percorsi di crescita, farsi coinvolgere nell’organizzazione di eventi e attività per diventare protagonisti nella vita sociale e culturale del territorio. Con questo scopo Soundset APS, ha pensato ad eventi multidisciplinari incentrati su musica, arti visive e cinema, dal 15 giugno al 27 luglio.

Info: www.valpiana.it/cartiera

CONCERTI

CONCERTO D'INIZIO ESTATE - PICCOLO CORO VOCI MAGICHE

Domenica 19 giugno, ore 16

Sarà proprio con le parole della canzone Benvenuto (testo Depsa e musica Zavallone) che i bambini del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino accoglieranno quanti, domenica 19 giugno, alle 16.00, si raduneranno nel prestigioso Teatro le Fonderie Limone di Moncalieri per assistere al loro Concerto d’inizio estate. Si tratta, infatti di un vero e proprio inno che invita alla fratellanza ed alla solidarietà, e sebbene risalga a qualche tempo fa, essendo del 2000, purtroppo quest’anno è ancor più attuale dal momento che proprio in Europa, vicino a noi, c’è la guerra e molti paesi, compreso il nostro, stanno ospitando i profughi, tra cui tanti bambini, anche grazie ad Antoniano Onlus.

Info: https://forms.gle/r9X8E5uKCGhFvWA