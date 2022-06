Ubriaco, forza il posto di blocco ma la sua fuga dura poco: 35enne arrestato a Nichelino

Non parliamo di scene in stile Fast & Furious, perché l'inseguimento è durato poco e non ci sono state carambole di auto, ma un 35enne ha rischiato di trasformare Nichelino in un set cinematografico, prima di essere arrestato.

L’uomo, fermato dai carabinieri per un controllo, ha forzato il posto di blocco per provare a fuggire, ma la pattuglia si è incollata alle sue ruote e in breve è riuscito a bloccarlo. Ma dopo essere sceso dalla vettura il 35enne ha provato ad aggredire i militari dell'Arma, peggiorando ulteriormente la sua situazione.

Risultato: dopo una breve colluttazione, sono scattate le manette Successivamente, dopo l'incontro con il magistrato, è finito ai domiciliari) e, risultato positivo all'alcoltest, si è visto ritirare la patente. Cronaca di una giornata di ordinaria follia.