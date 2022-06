Al Museo del Cinema, Alessandra Novaga e Stefano Pilia accompagnano il film “Theonis, la donna dei faraoni”

In occasione della mostra Aida. Figlia di due mondi (17 marzo -5 giugno) realizzata dal Museo Egizio per celebrare il 150° anniversario della prima rappresentazione dell'Aida al Cairo (24 dicembre 1871) e della prima alla Scala di Milano (8 febbraio 1872), il Museo Nazionale del Cinema ha proposto – in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto UniVerso - un percorso sulla rappresentazione cinematografica dell’antico Egitto.

La rassegna si conclude idealmente con la proiezione del capolavoro di Ernst Lubitsch Theonis, la donna dei faraoni accompagnata dal vivo da due chitarristi d’eccezione, Alessandra Novaga e Stefano Pilia, che hanno pubblicato l’anno scorso l’album Glimpses of the Day, mercoledì 22 giugno alle ore 21.30 al Cinema Massimo.

Novaga, musicista di formazione classica, percorre da diversi anni i territori della sperimentazione e dell’improvvisazione, pubblicando dischi di grande impatto. Si è esibita nei più importanti festival europei e americani, recentemente anche a fianco del maestro Loren Connors. Pilia, che ha collaborato più volte con il Museo, milita negli Afterhours ma ha all’attivo molti progetti solisti e con altri ensemble. Il suo ultimo, celebratissimo album, si intitola Spiralis Aurea.

Ernst Lubitsch

Theonis, la donna dei faraoni (Das Weiß des Pharao)

(Germania 1922, 100’, HD, b/n, did.or. sott. it.)

Per favorire le relazioni tra i due Paesi, il re etiope Samlak ha progettato di dare sua figlia Makeda in moglie al faraone Amenes. Il faraone, invece, è intenzionato a sposare Theonis, una schiava fuggita dalla corte di Samlak grazie all'aiuto del giovane egiziano Ramfis, innamorato di lei. Quando Amenes rifiuta la mano di Makeda, Salmlak dichiara guerra all'Egitto.