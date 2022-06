La concessionaria Laterza a Settimo Torinese da oltre 50 anni è il punto di riferimento per chi vuole cambiare auto

La concessionaria Laterza a Settimo da oltre 50 anni è il punto di riferimento per chi vuole cambiare auto

Da oltre cinquant'anni a Settimo Torinese è il punto di riferimento per chi vuole cambiare auto a Torino e provincia. La concessionaria Laterza garantisce dal 1971 esperienza e professionalità, con ben 10 mila metri quadri di esposizione: tutta la gamma Stellantis al completo, ma anche Hyundai, Citroen ed altro ancora: sono 12 infatti le marche tra cui poter scegliere, tra nuovo, usato e km 0.

L'obiettivo della concessionaria Laterza è uno solo: "Superare le vostre aspettative, perché il cliente viene prima di tutto". Ed allora ecco la possibilità di usufruire di un consulente esperto che seguirà per arrivare a fare la scelta più giusta. Poi piani di acquisto personalizzati ed una assistenza post vendita che consentirà di essere seguiti e tutelati a 360 gradi anche dopo aver portato a casa l'auto tanto desiderata.

E quindi manutenzione programmata, check-up completi, cambi gomme, servizi aggiuntivi e tutto quello che sarà necessario per soddisfare le aspettative del cliente. Perché l'obiettivo di Laterza è fare in modo che il cliente si senta sempre a casa, quando viene in concessionaria.

Per informazioni e contatti

Concessionaria Auto LATERZA

Cell. e whatsapp: 3922979661

Orari di apertura

Lunedì: 15:00 - 19:15

Da Martedì a Venerdì:

8.30 - 12.30 /15.00 - 19:15

Sabato: 8.30 - 19:00

Domenica: Chiuso

Siamo disponibili anche fuori orario su appuntamento

Officina