Sere FAI: da luglio a settembre, il Castello di Masino apre in orario serale

Da luglio a settembre tornano le Sere FAI d’Estate: un calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – tra cui il Castello e Parco di Masino aperto eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di proseguire la visita fino al tramonto, partecipare a iniziative speciali o fermarsi a godere della particolare atmosfera delle sere estive in luoghi unici.