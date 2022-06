Gli eventi tirano la volata agli alberghi di Torino. Che dopo il boom di primavera, guardano all'autunno con fiducia

"C'è un massiccio aumento - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - delle prenotazioni aeree dall’estero verso Torino che a giugno è quantificato in un più 332%, a luglio in più 142% e ad agosto più 123%". Numeri che per l'esponente della giunta devono spingere" a promuovere ancora di più il turismo e a far arrivare nella nostra Regione altri grandi eventi e altri visitatori. La ripartenza è iniziata e sta a noi fare in modo che non si arresti".