Da Bus Company Serena Lancione nuovo AD di Gtt: nel Collegio Sindacale il presidente dei Commercialisti Asvisio

Ma in Gtt Lo Russo ha messo un altro nome di spicco: come Presidente del Collegio Sindacale è stato designato Luca Asvisio, che guida i commercialisti all'ombra della Mole. Durante la campagna elettorale il numero uno dei revisori, per qualche ora, era stato indicato come assessore al bilancio di Paolo Damilano. Rumors che lui stesso aveva provveduto a smentire. Per arrivare ad oggi al nuovo incarico.