'Musica Regina in Villa', dieci concerti di classica per festeggiare l'estate

Dieci artisti per dieci concerti di musica classica in undici giorni. È la proposta di ‘Musica Regina in Villa’, il primo festival internazionale organizzato alla Villa della Regina dal 23 giugno al 3 luglio per festeggiare l’estate in uno dei palazzi più suggestivi e amati della città.

Organizzato dagli Amici di Villa della Regina, diretto dal pianista Francesco Mazzonetto, il festival porta a Torino un interessante e nutrito gruppo di giovani artisti italiani e stranieri per un cartellone che potrà soddisfare tutti i gusti degli appassionati di musica classica, spaziando da Bach a Liszt, da Chopin a Wagner, da Beethoven a Schubert, da Gershwin a Ligeti, fino all’omaggio all’indimenticabile maestro Ezio Bosso.

«È la prima volta che ospitiamo alla Villa della Regina un evento di tale portata - spiega Mariateresa Buttigliengo presidente degli Amici di Villa della Regina -. Lavoriamo da 11 anni a fianco della direzione del museo per salvaguardare e promuovere il valore artistico e culturale del meraviglioso complesso di Villa della Regina e mai come quest’anno sono stati ospitate tante manifestazioni per il pubblico. I torinesi mostrano di apprezzare molto gli eventi in Villa, anche i più giovani, e ci auguriamo che questa prima edizione del festival internazionale possa far conoscere e amare ancora di più questa straordinaria residenza reale».

Salendo dalla Gran Madre verso la collina, dopo aver percorso il viale d’accesso, il fresco della sera accoglierà il pubblico invitandolo a raggiungere la spettacolare fontana con giochi d’acqua del Grand Rondeau del Nettuno per arrivare alla corte e ai saloni riservati ai concerti, mentre la città sottostante si apre in una vista inedita dai giardini che circondano la Villa e i suoi padiglioni.

Il programma ‘Musica Regina in Villa’ si apre giovedì 23 giugno alle ore 18.15 con il concerto nell’Anfiteatro del famoso pianista Gianluca Luisi con musiche di Bach, Litszt e Chopin.

Si prosegue venerdì 24 giugno, San Giovanni, alle ore 11.30 con l’esibizione al pianoforte di Francesco Mazzonetto con musiche di Clementi, Schumann, Liszt e Mussorgky.

Domenica 26 giugno alle ore 18.00 è in programma l’esibizione della mezzosoprano Julia Ostertag su musiche di Brahms, Wagner e De Falla.

La viola di Giacomo Indemini è protagonista dell’appuntamento di martedì 28 giugno alle ore 18.15 con brani di Vivaldi, Schubert e Rota.

Mercoledì 29 giugno alle ore 18.15 la pianista Chantal Balestri eseguirà brani di Beethoven, Schubert e Liszt, mentre giovedì 30 giugno alle 18.15 il violoncellista Stefano Aolli e il pianista Francesco Mazzonetto renderanno omaggio al maestro Ezio Bosso, scomparso prematuramente due anni fa, eseguendo una scelta di musiche di sua composizione.

Venerdì 1 luglio alle 18.15 il violinista Leonardo Ricci suonerà una scelta di musiche di Bach e Beethoven e sabato 2 luglio, sempre alle 18.15 il pianista Emanuele Stracchi eseguirà brani di Bach, Gershwin, Ligeti e Pärt.

Il festival si concluderà domenica 3 luglio con la performance alle ore 18.00 di Stefano Aiolli, violoncello, Sawa Kuninobu, violoncello, Leonardo Ricci, violino, Giacomo Indemini, viola, Emanuele Stracchi (pianoforte) e Francesco Mazzonetto (pianoforte) su musiche di Mozart e Saint-Saen.

L’accesso ai concerti è compreso nel biglietto di ingresso per l’accesso alla Villa: intero € 7,00; ridotto € 2,00 dai 18 ai 25 anni; gratuito per minori di 18 anni, per i possessori dell’abbonamento Torino Musei e per i soci dell’Associazione Amici di Villa della Regina. L’ingresso è consentito fino a esaurimento posti.

Il festival si inserisce nell’iniziativa di raccolta fondi ‘Un giardino per tutti’, che intende per quest’anno dotare il prato alto di panchine per permettere di godere a pieno delle bellezze del giardino della Villa e del paesaggio circostante.

Accesso stradale: Strada comunale Santa Margherita, 79

Accesso pedonale: Piazzale Villa della Regina (zona Gran Madre)