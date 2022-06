Con il progetto Ri-Parco da Qui si punta a valorizzare il parco Robinson

La “rigenerazione” del Parco Robinson – e delle aree verdi in generale – rappresenta un’opportunità che, se colta, rende disponibile una risorsa capace di contrastare non solo i problemi di degrado ambientale ed insicurezza ma di generare nuove modalità di interazione tra le persone favorendo sinergie e socializzazione soprattutto in un’epoca segnata ancora dalla pandemia.

Locis, secondo il quale il territorio e la città stessa sono caratterizzate da differenze fisiche, culturali, sociali, sono cioè costituite da luoghi dotati di “una propria individualità complessa”, che seppure sottoposti ad una forte tendenza omologante dal processo in atto operato nell’attuale fase di sviluppo, possono essere curati e rifondati proprio a partire dall’attribuzione di valore e di senso agli spazi aperti e al verde, sia come spazio/struttura polivalente interna ai luoghi stessi, sia come spazio di relazione/rete tra luoghi e persone diversi.

Ecosistemico, secondo il quale il verde è parte fondante e strumento per il riequilibrio dell’ecosistema, che comporta un ripensamento radicale del modello insediativo e una concezione della città come ecosistema in possibile equilibrio con altri;

Le attività, APERTE A TUTTI E GRATUITE, si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e settembre. Sebbene il programma sia definito non è chiuso. Una caratteristica del progetto è quella di integrare, se ed ove possibile, le attività offerte ai cittadini, coinvolgendo nuovi soggetti. Per giugno e luglio, le attività settimanali previste, sono: Yoga, Mindfulness, Wellness Walking, Laboratorio della Via del Cerchio, Meditazione della SuperLuna e Yoga della Risata.

Il primo appuntamento in calendario nel calendario degli eventi del Progetto Ri-Parco da Qui a cui è possibile partecipare è domenica 26 giugno ed è “Meditazione del Cuore e La Via del Cerchio”, un laboratorio ispirato alla saggezza dei nativi americani e agli insegnamenti di Manitonquat Story. Il laboratorio sarà un’occasione per migliorare l’ascolto di sé e degli altri, nutrendo le relazioni con più autenticità e presenza. Il laboratorio sarà al Parco Robinson e si svolgerà dalle 10 alle 17. Trainer: Valeria Roccati ed Eddy Baratella. (Si invitano i partecipanti a portare cuscino, plaid e pranzo al sacco). Info e prenotazioni: 3288869875.

ASSET è un’associazione di promozione sociale che valorizza luoghi e persone per uno sviluppo equo e sostenibile di territori e comunità. Nasce nel 2015 dalla volontà di promuovere idee che massimizzino il benessere individuale e collettivo arricchendo il tessuto sociale ed economico dei territori. Per ASSET, un vero sviluppo locale non può che essere integrato. ASSET ha come scopo il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali e culturali. Si propone di generare soluzioni collettive che coinvolgano individui, organizzazioni private ed enti pubblici per elaborare e realizzare piani di azione e scenari di cambiamento volti alla valorizzazione dei luoghi e persone. In particolare, ha come finalità quella di promuovere lo sviluppo locale tramite occasioni di in-formazione, collaborazione e confronto di esperienze tra stakeholder per uno sviluppo equo e sostenibile di comunità e territori.