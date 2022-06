A San Giovanni, le Circoscrizioni si mettono “in mostra” al Borgo del Valentino 

Di cultura, di condivisione e di partecipazione si parlerà domani, giovedì 24 giugno durante l'evento "Circoscrizioni in mostra" al Borgo Medievale del Valentino.

Incontri e attività con le associazioni e le realtà del territorio a partire dalle ore 10 fino alle 22.

Tre spazi in cui si svolgeranno le iniziative: un palco esterno dedicato alle associazioni performative, il salone San Giorgio con otto desk per ogni circoscrizione e la sala Zegna, allestita con led wall in cui le associazioni potranno proiettare video o realizzare performance.

"Come Circoscrizione 8 abbiamo fatto un percorso inclusivo con tutte le associazioni culturali, da quelle teatrali a quelle di intrattenimento - spiega Foietta -. Obiettivo è far conoscere le eccellenze del territorio ai cittadini. L'idea è sempre nell'ottica di creare una rete per poi far aderire le associazioni a bandi e ottenere obiettivi un po' più alti".

"Una grande occasione di investimento culturale che la città ha voluto realizzare a favore del patrimonio associativo racchiuso in ciascun territorio - aggiunge il presidente Massimiliano Miano -. Gli stessi territori metteranno in mostra attraverso le proprie realtà, qualità, competenza e professionalità. Come Circoscrizione ci saremo con dibattiti, performance artistiche, associazionismo a confronto.

Mi auguro possa diventare un appuntamento annuale fisso, una sorta di stati generali della Cultura di tutti i territori che compongono la nostra città".