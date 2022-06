Incendio nel giardino di via Trento a Nichelino: si rafforza l'ipotesi piromane [VIDEO]

Incendio nel giardino di via Trento a Nichelino: si rafforza l'ipotesi piromane

Prima i due episodi di cassonetti dati alle fiamme, poi il piccolo rogo che era stato rapidamente spento al parco del Boschetto. Nella serata di oggi, giovedì 23 giugno, Nichelino invece deve fare i conti con il maxi incendio che ha interessato i giardini di via Trento.

Dietro a tutto l'opera di un piromane?

Il grande Indro Montanelli diceva che tre indizi fanno una prova, qui siamo arrivati a quota quattro: "Dietro a tutto c'è l'azione di un piromane o di un gruppo di persone, non può essere solo un caso", ha detto l'assessore Fiodor Verzola, tra i primissimi a giungere sul posto, chiamando subito i soccorsi ad intervenire. Poco dopo lo hanno raggiunto anche il sindaco Giampiero Tolardo e altri esponenti della Giunta comunale.

"Con la Protezione Civile di Nichelino, che ringrazio, abbiamo messo in sicurezza l’area e ora attendiamo speranzosi che qualcuno abbia visto qualunque cosa utile a permetterci di individuarne le cause", ha aggiunto Verzola. "Certo è che queste sono avvenimenti che fanno male all’anima, ma che ci spingono ancor di più a trovare soluzioni e strumenti utili a rendere la vita migliore alla meravigliosa Comunità Nichelinese".

Nuvola di fumo altissima sul cielo di Torino sud

L'area è stata rapidamente messa in sicurezza, anche se molti giochi e attrezzi sono andati rovinati. Per fortuna non risultano esserci persone coinvolte o ferite.

E fino a che la Protezione civile e i soccorsi hanno terminato il loro lavoro, una nuvola di fumo altissima si levava sulla cintura sud di Torino. Poco dopo, poi, si è saputo di un nuovo incendio in via Diaz: ormai è chiaro si tratti di un piromane.