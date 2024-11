Dopo il tennis, è il Regio a prendersi la scena: venerdì l'apertura del Tff, sabato la "prima". Lo Russo: "Che momento per Torino"

" La nuova stagione del Regio inaugura in un momento molto intenso per la vita di Torino e dei torinesi ", ha spiegato un Lo Russo provato da una settimana di Atp Finals. " Sono molto contento e anche stanco, abbiamo un calendario complicato di eventi, ma la città è viva, fa tante cose e le fa bene. Ieri, con la vittoria di Sinner, si sono concluse le Finals . Dal punto di vista generale dell'organizzazione è stata una grande prova di compattezza, forza, dimostrazione sabauda di sapere organizzare eventi. Sono molto orgoglioso ", ha affermato Lo Russo, che forse con quel "sabauda" ha voluto lanciare una frecciatina a chi vorrebbe spostare le Finals a Milano.

Il Teatro d'Opera cittadino si prende infatti la scena questa settimana, raccogliendo l'eredità del tennis. Giovedì sera primi movimenti in piazza Castello, con l' Anteprima Giovani dell'opera di Mozart, venerdì il boom con la passerella e la serata di inaugurazione ufficiale del Torino Film Festival . Sabato sera, infine, la "prima" della stagione, con un'Opera che va a gonfie vele verso il sold out.

" È un ottimo momento per Torino, frutto del lavoro di questi anni ". Lo ha detto il sindaco Stefano Lo Russo alla presentazione del titolo di apertura della stagione del Regio, "Le Nozze di Figaro" .

"Questa prima del Regio, poi", ha continuato Lo Russo, "arriva in una settimana altrettanto densa di eventi: mercoledì alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella si celebrano i 200 anni dell'Egizio, apriremo l'assemblea Anci con 5.000 sindaci, il Tff più che mai di rilevanza internazionale, la partita nazionale di rugby".

Gli ha fatto eco il sovrintendente del Teatro Regio, Mathieu Jouvin: "Anteprima Giovani, aperture Tff e la 'prima' della nuova stagione, che è dedicata ai giovani con il titolo 'La meglio gioventù'. Non potevamo scegliere un momento migliore per dare il via al nuovo cartellone con uno sguardo rivolto al futuro".

Le Nozze di Figaro, brillantezza e risate per un titolo 'classico'

"A me piace sperimentare e fare proposte originali e non scontate al nostro pubblico", ha spiegato Jouvin, presentando "Le Nozze di Figaro", "ma dopo le tre 'Manon' di ottobre ci sembrava giusto aprire con un titolo classico, rassicurante, e con un'Opera divertente, conosciuta. Abbiamo perciò scelto un allestimento classico, elegante, che lascia pochissimo margine a chi vuole fare una regia. Un'Opera e un libretto capolavoro di Mozart e del suo librettista Da Ponte".

Rischio sciopero

Nessuna nube nera si aggira quest'anno sulla "prima" del Regio, dopo che l'anno scorso era saltata la prima de "La rondine" a causa dello sciopero degli orchestrali e delle maestranze per il mancato accordo sul rinnovo del contratto nazionale. "Quest'anno la situazione è diversa - ha spiegato Jouvin - perché da poco stato chiuso l'accordo per il contratto 2019-2021 e lo sciopero a livello nazionale è stato revocato. Speriamo ora di rinnovare il 2022-2024 al più presto perché il lavoro delle persone deve essere sempre riconosciuto".