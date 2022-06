Nick Mason apre la stagione di Stupinigi Sonic Park: dopo Eurovision, la grande musica ancora protagonista nel torinese

Il conto alla rovescia è terminato. Alle ore 21 di oggi, domenica 26 giugno, con il concerto di Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, inizia la lunga estate di Stupinigi Sonic Park, un altro grande evento musicale per il torinese, dopo Eurovision.

Musica e cultura vanno a braccetto

Dopo la limited edition della scorsa estate, la kermesse musicale torna per la sua quarta edizione nel prestigioso Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino. La dimensione visiva, culturale e paesaggistica dello straordinario capolavoro barocco e Patrimonio dell'Umanità Unesco si abbina nuovamente alla musica migliore nelle sue varie declinazioni per un intenso viaggio emozionale che porterà in Piemonte undici straordinari concerti di alcuni fra i più interessanti artisti italiani e internazionali.



Tra gli alberi secolari e i giardini dalla perfetta e scenografica geometria disegnata nella prima metà del 1700 dall’architetto Filippo Juvarra e da Michael Bernard, Reverse Agency, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, firma in collaborazione con le migliori agenzie italiane un cartellone ricchissimo che spazia nei generi e promette di far rivivere l’estate come il momento più bello dell’anno, finalmente senza limitazioni e in libertà.

Nick Mason l'amico ritrovato, dopo il rinvio del 2020

Il programma si apre con il concerto che doveva essere l’opening dell’edizione 2020 e sarà finalmente quello dell’edizione 2022: Nick Mason, mitico batterista dei Pink Floyd, sarà sul palco della Palazzina di Caccia di Stupinigi domenica 26 giugno con una superband insieme a Dom Beckem, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris. Un appuntamento che si rinnova a distanza di due anni per festeggiare con il concerto di una vera leggenda della musica internazionale la quarta edizione del festival.

E giovedì sera sarà già tempo di bis, con il primo grande nome della musica italiana: Elisa, prologo ad un mese di luglio che vedrà protagonisti a Stupinigi anche Zucchero, Achille Lauro e Irama.

Biglietti omaggio per i profughi ucraini

Da quest'anno il Sonic Park avrà un gemello anche a Matera, a dimostrazione che il format di Stupinigi è esportabile, ma in un'edizione che torna alle origini (e alla cui organizzazione contribuiranno anche gli oltre 100 volontari dei 'cervi' sonici') ci sarà spazio anche per la solidarietà, con l'organizzazione che ha predisposto biglietti per i rifugiati ucraini della città di Nichelino. Perché "un festival musicale non può ignorare la guerra", come ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo.

Ordinanza anti vetro nei giorni dei concerti

Con un'ordinanza del Sindaco di Nichelino, simile a quella adottata da Lo Russo a Torino in occasione di San Giovanni, nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 20 luglio al Parco della Palazzina di Stupinigi sarà vietato introdurre, vendere per asporto e somministrare bevande in bottiglia, contenitori, bicchieri di vetro e lattine.