Circolo dei Lettori: al via la rassegna di incontri dedicata all'ambiente

Il nostro pianeta, si sa, non sta tanto bene. Slogan, appelli e manifestazioni si moltiplicano, ma alla fine sono le buone pratiche - singole, collettive e politiche -, insieme alla comprensione di ciò che succede, i mezzi che abbiamo per cercare di contrastare una catastrofe annunciata. A luglio, il Circolo dei lettori si sposta sul Po, il grande fiume d’Italia simbolo dell’emergenza climatica di questa estate 2022. Al Circolo Canottieri Armida quattro incontri, in calendario per ogni martedì del mese, mettono al centro l’ecologia e la sostenibilità, per comprendere se, forse, siamo ancora in tempo a non essere pigri. Tra gli ospiti lo scrittore Antonio Pascale parla di nuova agricoltura sostenibile, Cinzia Scaffidi e il designer Rodolfo Di Martino discutono delle tante voci che non abbiamo ascoltato su un maggiore equilibrio tra mercato e natura, Giorgia Pagliuca parla di consigli per un mondo sostenibile con Petunia Ollister, infine l’inventore del bike sharing Pedro Kanof discute con il professore Stefano Corgnati e l’assessora torinese Chiara Foglietta perché la bici è indispensabile per la vivibilità della comunità, delle città.

