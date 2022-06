Viaggio in Canada: le informazioni per una vacanza indimenticabile

Estate è sinonimo di vacanza e sono in molti coloro che decidono di trascorrerla al mare, ma per gli spiriti più avventurieri questo periodo è l’ideale per passare del tempo in mezzo alla natura, alla scoperta di meravigliosi posti incontaminati. Ecco perché sono sempre di più coloro che scelgono il Canada come luogo di destinazione.

In tal caso, per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, è importante informarsi su tutti i documenti necessari o se ci siano vaccinazioni da effettuare. Meglio farlo in anticipo rispetto alla data prescelta per il viaggio, perché potrebbero volerci diversi giorni per ottenere i documenti richiesti, in particolare il visto per l’ingresso in Canada. La sua richiesta può essere fatta anche online, dove è possibile reperire anche il costo del visto eTA per il Canada.

La magia del Canada

In questo stato Nord Americano si possono vivere esperienze indimenticabili, sia per i paesaggi spettacolari, sia per la fauna che li abita. Senza dubbio, una delle attrazioni turistiche più conosciute in questo Paese sono le Cascate del Niagara, imponenti masse d’acqua in prossimità delle quali è possibile fare anche minicrociere, anche se il primato per l’altezza è per le Cascate Montmorency, raggiungibili a piedi o con la funivia. In Canada però è possibile fare moltissime altre esperienze uniche, come le visite al zuccherificio nelle piantagioni di acero, dal quale si ottiene il famoso sciroppo, o partire per un uscita in barca con lo scopo di avvistare le balene.

Moltissime sono poi le riserve naturali, in altrettanti parchi naturali, dove immergersi completamente nella natura. Da visitare assolutamente sono poi le grandi città canadesi, come Montreal, Vancouver, Toronto, dove sono presenti diversi musei legati alla loro storia e all’appartenenza coloniale, oltre che grandi edifici progettati da architetti di spicco. Insomma, il Canada è un Paese ricco di elementi da scoprire, per i quali vale la pena di compiere un lungo viaggio in aereo.