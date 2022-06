Smat va oltre la crisi idrica, approvato il bilancio 2021: in rialzo utili e investimenti

I risultati 2021 del Gruppo Smat hanno raggiunto ottimi livelli di performance in considerazione anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria e degli aumenti dei costi.

Il Margine Operativo Lordo pari a 133 milioni di euro è in aumento del 9,25% in relazione al contenimento dei costi pur tenendo conto dell’applicazione del contratto di espansione a 54 dipendenti che ha comportato un onere di oltre 3 milioni di euro, tutto spesato sul 2021.

Ottimi risultano anche gli indici operativi, economici e finanziari del Gruppo tra i quali in particolare la Posizione finanziaria netta sul Patrimonio netto pari a 0,38 e la Posizione finanziaria netta sull’EBITDA pari a 2,06 in miglioramento rispetto al 2020 di 0,24 punti.

Gli investimenti totali pari a 127 milioni di euro (107,8 diretti e 19,2 nelle Unioni montane), superano le previsioni e corrispondono ad un livello di 56 euro per abitante (38 €/abitante è la media nazionale).

In sostanza il risultato dell’esercizio consentirà di mantenere nel patrimonio SMAT l’80% (oltre 27 milioni) al fine di garantire l’attuazione del Piano Economico Finanziario per gli investimenti e il residuo dividendo di 1,33 euro/azione ai Comuni Soci (pari a 6,5 milioni) per servizi finalizzati alla tutela dell’ambiente.