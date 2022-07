Se abbiamo dei dubbi sulla modalità con cui possiamo andare a proteggere la nostra casa e la nostra porta dall’intrusione dei ladri, possiamo richiedere una consulenza ad un fabbro di professione che sicuramente non ci abbandonerà in un frangente per me così delicato.

Soprattutto possiamo investigare sulla possibilità di andare ad inserire, in sostituzione ad una serratura a doppia mappa, una serratura con cilindro europeo e difesa aggiuntiva che potrebbe essere un dispositivo come il defender. Non c’è alcuna possibilità di passare sopra a un argomento così importante. Tante persone vanno avanti per anni con vecchie serrature, stupendo sì poiché, purtroppo, qualcuno riesca ad aprirle.

Ma in realtà erano convinti di avere una protezione, ma non ne avevano proprio nessuna. Poi alcune serrature, compreso qualunque serratura a doppia mappa, è estremamente facile da forzare per un ladro di professione. Difatti, bisogna sempre considerare che i ladri sono esperti tanto quanto i fabbri di serrature, è una sorta di guerra a distanza che ingaggiano e le armi utilizzate sono per l’appunto le serrature. Ci sono tante serrature e di tanti tipi diversi, bisogna sempre verificare la compatibilità di una serratura con la nostra porta ma questo lo riesce a fare un fabbro molto facilmente, che giungerà a casa tua direttamente con tutto il materiale da installare e con gli strumenti idonei per farlo. Per quanto riguarda il defender, si tratta di un dispositivo di protezione che serve proprio a proteggere la serratura da alcuni strumenti specifici come potrebbe essere il trapano elettrico.

Cosa possiamo fare per proteggere la nostra casa dai ladri

In realtà gli interventi di protezione per l’ambiente domestico devono essere fatti in concomitanza l’uno con l’altro. Non basta semplicemente farsi installare una buona porta blindata e una serratura con cilindro europeo, magari andando ad aggiungere il Defender. Bisogna pensare anche alle finestre, eventuali cancelli, o a sistemi di allarme, di modo da non lasciare scoperta nessuna possibilità. Per quanto riguarda, ad esempio, la porta, è possibile anche adottare il sistema della doppia serratura a cilindro europeo e adesso spiegheremo motivi del perché a questo tipo di soluzione è sempre più adottata dalle famiglie. Una singola serratura non basta, o potrebbe non bastare se temiamo di dover lasciare le chiavi a persone che lavorano all’interno della nostra casa, che le useranno in nostra assenza. Con la doppia serratura, ciò che accade è che una chiave era potremmo dare agli ospiti, ai visitatori o il personale di servizio, mentre l’altra chiave rimarrà solo ed esclusivamente in mano nostra.in questo modo possiamo decidere quando gli altri entreranno o quando non avranno mai la possibilità di entrare perché la porta è stata chiusa anche con la seconda serratura.

Ad esempio questa è una possibilità che in pochi conoscono, ma dovrebbero e soprattutto a chiedere delucidazioni a un fabbro anche rispetto al tipo di scelte da intraprendere può essere particolarmente risolutivo in termini di affidabilità.

Il fabbro è un tecnico specializzato che è in grado di aprire qualunque serratura, per questo non possiamo rinunciare alla sua professionalità.