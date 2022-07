Stellantis, Lo Russo: "Entro l'estate l'incontro su Mirafiori"

"Il dossier Mirafiori per Torino è assolutamente strategico non solo in termini di spazio urbano ma soprattutto perché lì potrà insediarsi parte della nuova filiera tecnologica dell'automotive". Lo dichiara il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito al futuro dell’area di Mirafiori.

"Per questo - sottolinea - d'intesa con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, incontreremo i vertici di Stellantis entro la pausa estiva per fare il punto sulle opportunità e i progetti sull’area. Subito dopo insieme alla Regione Piemonte incontreremo le organizzazioni sindacali. Siamo convinti che il futuro di Mirafiori è parte del futuro della produzione manifatturiera a Torino e in Piemonte, per questo la seguiamo con il massimo impegno".