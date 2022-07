Sanità, Grimaldi (LUV): "La situazione torinese delle liste d’attesa è la più grave in Piemonte"

“Un tempo la Sanità torinese era una delle punte di diamante in Italia, forse è ancora vero per quanto riguarda l’alta complessità, le eccellenze, la qualità dei settori specialistici, ma purtroppo la gestione dell’ordinario versa in condizioni gravi. Se si tenta oggi di prenotare presso il CUP regionale una gastroscopia si riceve appuntamento per il maggio del 2023 a Chieri e per il maggio del 2024 (sic!) al Mauriziano; per una colonscopia si trova posto a maggio del 2023 al San Luigi e a marzo del 2024 a Chieri; per una visita nefrologica ad aprile del 2023 al San Luigi o a maggio a Ivrea. Alcuni privilegiati forse possono decidere se cedere alle lusinghe del privato o prendere la macchina e viaggiare fino a Saluzzo, ma per la maggior parte delle persone questa scelta non c’è”, dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in occasione di una Commissione Sanità dedicata al funzionamento del CUP regionale.

“Quella di Torino è una situazione senza eguali in Piemonte: nelle agende dei principali presidi ospedalieri non c’è alcuno spazio e si viene rimandati in altre strutture o in altri Comuni. Nel frattempo la città è invasa da app private che propongono di prenotare visite con loro, il che significa che evidentemente in quelle strutture si trova il posto che nel pubblico non c’è. Perché i numeri torinesi sono tanto eclatanti? Quali sono le principali responsabilità? C'è un uso poco chiaro delle agende? Incidono le differenze informatiche? – si domanda Grimaldi – È urgente aprire un confronto sulla situazione della Sanità torinese che coinvolga la Città, la Regione, le Aziende sanitarie ma anche l’azienda che gestisce il CUP e i suoi lavoratori. Resto convinto che questo servizio andrebbe nuovamente internalizzato, perché non si tratta di un semplice call center, ma di un luogo con un ruolo strategico i cui lavoratori svolgono una funzione pubblica. Solo loro stessi a segnalarci ciò che non funziona: la Regione può monitorare attraverso un presidio fisso dei suoi funzionari al CUP il ciò che concretamente deve essere migliorato?”.