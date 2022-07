La preview della mostra "Orogenesi" di Marco Stefanelli alla Galleria Marco Polo

"_preview Orogenesi" di Marco Stefanelli è la presentazione in anteprima, dall’8 al 12 luglio , della mostra che sarà allestita alla Galleria Marco Polo durante ContemporaryArt, il mese dedicato all’arte contemporanea.

La galleria, che espone abiti vintage, oggetti di modernariato, antiquariato e tant’altro diventa superficie condivisa con i lavori degli artisti. L’allestimento sarà in dialogo con lo spazio punto di forza della mostra da cui nascerà un duplice arricchimento.

Nelle ‘Orogenesi’ di Marco Stefanelli la materia stampata possiede la memoria del legno a rappresentare il mondo vegetale; i tagli geometrici e colorati che solcano le superfici attraversandole, tracciano i confini netti di tutto ciò che non è naturale. È l'intervento dell'uomo, la razionalità, la pulsione al controllo sull'apparente caos del mondo.

Sinuose come i tessuti stropicciati da Issey Miyake le opere di Marco Stefanelli si sono unite agli abiti e agli oggetti in galleria. Marco Polo ha dato loro spazio, per aprire la connessione a mondi nuovi.