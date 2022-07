Una casa per tutti, dal valore sociale e per creare inclusione e sostenibilità: a Torino si allenao Homes4All ed Estia

Homes4All la startup innovativa società benefit che opera secondo un modello innovativo di rigenerazione urbana e di finanza ad impatto sociale riducendo l'emergenza abitativa si rafforza in una partnership d'eccellenza con ESTIA , società per azioni di Amministrazione Condominiale che opera in Italia con principi virtuosi di trasparenza e qualità. E il loro cammino parte proprio da Torino.

“La partnership con Estia è importante e strategica per lo sviluppo della gestione immobiliare non solo su Torino ma anche sul territorio nazionale. Inoltre, il primo condominio conferito in gestione ad Estia è particolarmente significativo per Homes4All per la valenza sociale che ha nel quartiere e per tutte le attività connesse che intendiamo sviluppare”, dichiara Giorgio Mosci, presidente di Homes4All.