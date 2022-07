Economia e lavoro |

A Voglia d’impresa premiate le realtà imprenditoriali nate grazie al MIP

Voglia d’impresa rappresenta la vetrina del programma Mip - Mettersi in proprio, il sistema regionale di accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo in Piemonte

Sono state ben 15 le imprese nate grazie al Servizio Mip – Mettersi in Proprio, che questa mattina sono state premiate nell’ambito di Voglia d’impresa, l’evento dedicato alla promozione dello spirito imprenditoriale e al dibattito sul fare impresa consapevolmente, che si è concluso oggi, finalmente in presenza dopo tre anni di assenza, alla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino. Voglia d’impresa - fin dalla sua prima edizione nel 2005 – rappresenta la vetrina del programma Mip - Mettersi in proprio, vale a dire il sistema regionale di accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo in Piemonte, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Tra gli strategici temi affrontati durante la due giorni, anche quello delle sfide epocali che le imprese sono chiamate oggi ad affrontare per poter restare e crescere sul mercato: innovazione, transizione ecologica, trasformazione digitale e inclusività. Un dibattito stimolante ed arricchente al quale hanno partecipato esponenti di università, imprese, società e istituzioni. Sono state proprio le politiche di sostegno alla creazione d’impresa e supporto all’imprenditorialità anche innovativa, sul quale la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino e Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia, si sono confrontate per migliorare le azioni future. “Voglia d’impresa – dichiara Sonia Cambursano , consigliera metropolitana delegata a s viluppo economico e attività produttive – è un’importante occasione per sottolineare ancora una volta l’importanza del Mip, Mettersi in Proprio, il servizio nato negli anni ‘90 come iniziativa sperimentale dell’allora Provincia di Torino a supporto della creazione d’impresa e del lavoro autonomo”. “ Una sperimentazione – continua la c onsigliera – che è cresciuta nel tempo , diventando, un’attività fondamentale di Città metropolitana che, proprio per i risultati ottenuti in questi anni, si ricandida, in accordo con tutti gli stakeholder, ad essere l’organismo intermedio anche per il periodo 2021/20 27 sempre grazie alle risorse del POR FSE”. Durante la mattinata sono state ci nque le categorie deIle imprese premiate: Imprese creative, premiate da Sonia Cambursano, consigliera metropolitana delegata a s viluppo economico e attività produttive 1) Pestifera; 2) Ibrido Studio; 3) Read my Script Lavoro Autonomo, premiate da Livio Boiero, dirigente Regione Piemonte – Settore Lavoro 1) Martina Bosica; 2)Vittoria Beatrice Botta; 3) Olivia Clarke Imprese Food&Beverage, premiate da Antonio Garruto, assessore al Lavoro della Città di Collegno 1) Cappuccino & Ciabatte; 2) Between Ristorante; 3) Ucci Imprese che fanno vivere il territorio, premiate da Claudio Amateis, presidente Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e Marco Pietro Bonatto Marchello, presidente Gal Canavese 1) La mason d’la sfissi; 2) Enjoycanavese; 3) Kom – King outdoors’moments Imprese di domani, premiate da Gianna Pentenero, assessore al Lavoro della Città di Torino 1) Milulu box; 2) Lignea; 3) Algonight labs

comunicato stampa