Cambio della guardia in Api Torino: alla guida delle pmi metropolitane torna Fabrizio Cellino

Cambio al vertice della sigla che raccoglie il mondo delle piccole e medie imprese torinesi: Api Torino. Termina infatti l'era di Corrado Alberto (per lui doppio mandato) e inizia quella di Fabrizio Cellino, 51 anni e amministratore delegato di Cellino srl. La nomina è avvenuta nell’ambito della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. O sarebbe meglio dire "ricomincia", visto che Cellino è già stato Presidente di API dal 2009 al 2014. Il nuovo mandato ha durata di quattro anni. Con una lunga esperienza in ambito associativo, iniziata con il Gruppo Giovani Imprenditori e proseguita negli anni fino a ricoprire anche il ruolo di Vicepresidente di Confapi, Cellino è a capo di un importante gruppo industriale attivo nella filiera della mobilità con stabilimenti in Italia, Europa e nel resto del mondo.

Obiettivo sviluppo e crescita