In Circoscrizione 5 Forza Italia - Udc mostra i muscoli: ufficializzato l'ingresso di due consigliere

La Circoscrizione 5 è un vero e proprio feudo di Forza Italia. Sembra voler partire dai quartieri Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette la risalita del centrodestra torinese, che ha ufficializzato l'ingresso nel gruppo consiliare Forza Italia - Udc di Caterina Mastroeni e Simona Borrelli, elette nelle liste di Torino Bellissima nel corso dell'ultima tornata amministrativa.

Un trasferimento commentato così da Paolo Greco Lucchina, commissario regionale UDC Piemonte: "Questo avviene a seguito delle prese di posizione del candidato a sindaco del centro-destra Paolo Damilano che, per incomprensibili ragioni non suffragate da fatti politico- amministrativi nazionali e locali, ha deciso di abdicare al suo naturale ruolo di perno dell'opposizione all'amministrazione di centro-sinistra al comune ed alla città metropolitana guidata da Stefano Lo Russo".

"Commentando, in particolare, la scelta della consigliera Caterina Mastroeni, Domenico Scilipoti Isgrò ha sottolineato il progetto dell'Unione Cristiana di condivisione con l'Udc e la Federazione democristiana - che ha come scopo quello di ricomporre in un'unica forza ed in un'espressione unitaria il mondo che fa riferimento ai valori giudaico-cristiani - vedendo nell'ampliamento di quest'area un nuovo, importante punto di aggregazione nell'attuale momento incerto e confuso".

"Gli elettori centristi, moderati, attenti ai valori giudaico-cristiani, anche grazie all'apporto di nuovi amministratori locali, potranno in questo modo aggregarsi con maggiore facilità attorno ad un progetto visibile, coerente, saldo nell'ispirazione ideale di fondo e consistente anche nella sua forza aggregativa" ha proseguito il commissario regionale.

"Importante e significativo che la presenza del gruppo Udc cresca nelle periferie e nelle zone popolari, da troppi anni dimenticate e lontane dall'interesse dell'ormai consolidata amministrazione Lo Russo" ha concluso Lucchina.