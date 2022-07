E' arrivato al Palazzo di giustizia di Torino per essere interrogato in procura un mediatore culturale che lavorava per la questura, Ahmad Farad Bitani, 36 anni, originario dell'Afghanistan, arrestato nei giorni scorsi insieme ad altre otto persone tra cui alcuni agenti di polizia, in un'inchiesta per corruzione.

L'inchiesta riguarda denaro e favori in cambio della concessione irregolare di documenti e permessi di soggiorno ai migranti.