I Gadget aziendali sono deducibili fiscalmente, eccome come fare

Sarà capitato anche a voi di organizzare un evento aziendale (magari aperto al pubblico o a pochi visitatori) e pensare ad un modo innovativo e poco costoso per attirare l'interesse nei confronti della nostra attività e, più nello specifico, dei servizi e dei prodotti che vendiamo.

I gadget aziendali sono tra gli espedienti più efficaci per fare branding e veicolare il nome e la mission della nostra azienda attraverso oggetti indispensabili di uso comune. Vi sarete sicuramente imbattuti, infatti, in una penna presa in prestito o in un calendario riportanti un'intestazione grafica con logo, grafiche e testi di un'azienda nota.

Quello che forse non sapevi (e che scoprirai leggendo articolo) è che i gadget che puoi realizzare per i tuoi eventi o le tue ricorrenze sono deducibili a livello fiscale in quanto considerati “spesa di rappresentanza”.

Ma andiamo per ordine per spiegarvelo meglio

I gadget aziendali possono tranquillamente essere considerati beni oggetto dell'attività d'impresa. Cosa sono? Sono quei beni aziendali che vengono considerati in linea con i servizi e con i prodotti forniti dallo staff aziendale. Esempio: per un negozio potrebbero essere dei beni aziendali delle chiavette usb, così come per una farmacia dei porta pillole o dei calendari personalizzati. Questi beni, in fin dei conti, rappresentano coerentemente i servizi ed i prodotti che vengono forniti dallo staff aziendale ai suoi dipendenti o a terze persone ed hanno come fine ultimo quello di diffondere il nome dell'azienda e aumentarne la credibilità e le finalità commerciali.

Per essere “spesa di rappresentanza” (e quindi deducibili), infatti, devono rispondere a delle precise caratteristiche: prima di tutto devono essere distribuiti gratuitamente, devono corrispondere alla mission e alla vision aziendale e quindi devono, in tutto e per tutto, rappresentare una strategia di marketing ai fini promozionali.



Sono deducibili le spese di rappresentanza?

Dal punto di vista fiscale assolutamente si: i gadget aziendali possono essere dedotti ma non sempre al 100%. Devono, infatti, rispondere a dei requisiti ben precisi, come il loro costo di realizzazione. Solitamente la soglia di deducibilità del 100% si applica a spese inferiori ai 50€, ma, in realtà, ci sono delle soglie ben precise da considerare che si basano sui ricavi e sui proventi dell'azienda che ne richiede la deducibilità.

Quali gadget comprare per andare sul sicuro?

Tenendo conto di tutte le indicazioni fornite fino a questo momento siamo in grado di consigliarvi delle soluzioni poco costose ma sempre efficaci, così da rientrare nel limite di spesa indicato sopra ed essere certi di ottenere il massimo risultati con il “minimo” impegno. I calendari olandesi sono fra i gadget più scelti per le operazioni di marketing aziendale inbound e outbound.

Per chi non sapesse di cosa parliamo sono calendari, di varie misure e formati, personalizzabili con il marchio della propria azienda e grafiche pensate ad hoc per comunicare i servizi o prodotti. Una soluzione di sicuro impatto ed un regalo che certamente chiunque sia collaboratori che clienti troveranno utile e indispensabile.

Oggi abbiamo scoperto che i gadget aziendali non solo sono utili ma sono ampiamente deducibili a livello fiscale. Parlano della tua attività, trasmettono i tuoi valori ed il tuo impegno a far parlare di te e a farlo nel migliore dei modi. Ed ora che sai che sono deducibili siamo sicuri che non ti farai scappare questa importantissima occasione e coglierai subito l'occasione per realizzare i gadget brandizzati della tua azienda.