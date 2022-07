“Mai più molestie, mai più violenze”: un vademecum contro violenza di genere e molesti e sui luoghi di lavoro

Martedì 12 luglio dalle 9.30 alle 12 presso la sede di corso Inghilterra della Città metropolitana di Torino (al XV piano e anche on line) verrà presentato “Mai più molestie, mai più violenze. Vademecum per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro”, realizzato da Cgil Torino, Cisl area metropolitana e canavese, Uil Torino, Api, Unione industriali in collaborazione con Città metropolitana di Torino. Si tratta di un valido supporto per il miglioramento della conoscenza e della sensibilità di chi lavora su un tema importante e delicato con l’obiettivo di garantire il benessere sui luoghi di lavoro.

Nel 2019 la Città metropolitana di Torino, Cgil, Cisl e Uil, Agenzia Piemonte Lavoro e Regione Piemonte avevano già realizzato il vademecum “Liberiamo il lavoro”, che aveva come obiettivo far conoscere diritti e tutele in tema di discriminazioni.

Con il vademecum “Mai più molestie, ma i più violenze” l’obiettivo diventa mettere a fuoco quei comportamenti che costituiscono molestia e violenza sul luogo di lavoro, e che sono reati secondo il codice penale.

La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali della consigliera delegata alle politiche sociali e alle pari opportunità della Città metropolitana di Torino Valentina Cera e dall’assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità della Città di Torino Jacopo Rosatelli.

Interverranno quindi Elena Petrosino della Segreteria Cgil Torino; Massimo Richetti, responsabile Area lavoro & welfare per l’Unione Industriali Torino; Cristina Maccari della Segreteria Cisl Torino e Canavese, Pierpaolo Meloni, responsabile Area lavoro Api Torino, Maria Teresa Cianciotta della Segreteria Uil Torino

Le conclusioni sono invece affidate all’avvocata Elisa Raffone, consigliera di parità supplente Città metropolitana di Torino.