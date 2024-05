Da oggi chiuso al traffico il sottopasso Donat Cattin. Stop anche alle auto nel centro di Torino

Disagi in vista per chi prossimi giorni dovrà muoversi nel centro di Torino. Per consentire gli interventi in sicurezza su due diversi palazzi, via Cesare Battisti sarà chiusa al transito delle auto e mezzi nel tratto tra le vie Bogino e Carlo Alberto dal 9 all’11 maggio, tra le 7 e le 18, e dal 13 al 20 maggio, dalle ore 6 alle ore 20. Contestualmente in via Carlo Alberto, tra le vie Po e Battisti, sarà istituito un senso unico alternato per consentire il transito verso i passi carrai presenti.

Sottopasso chiuso

Nel frattempo, da oggi e fino a giovedì, è prevista la chiusura al traffico in entrambe le direzioni del sottopasso Donat Cattin, dalle 9 alle 19, per lavori di manutenzione agli impianti di sicurezza.