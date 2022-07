Un successo a Bardonecchia la quinta edizione di Flor Estate

Molto ben organizzata dalla collaudata Associazione Società Orticola del Piemonte con il Patrocinio del Comune di Bardonecchia e promossa dal Consorzio Turismo Bardonecchia, domenica 10 luglio si è svolta lungo la centralissima via Medail la quinta edizione di Flor Estate, mostra mercato gratuita del vivaismo piemontese che ha confermato l’ottimo rapporto intercorrente tra la Perla delle Alpi e le piante ed i fiori, in bella mostra, per lo più in fioriere di legno, nel capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate.

Per il quinto anno consecutivo, residenti e turisti hanno avuto l’opportunità in una bella e calda domenica estiva per acquistare da quarantina di espositori, piante ornamentali o da frutto da piantare nel proprio giardino, con l’opportunità di portare a casa prodotti dell’artigianato e ceramica per l’arredo del giardino, prodotti alimentari a chilometri zero, prodotti di bellezza e la salute, spezie, creme, saponi, oli per il corpo e il viso e diverse tisane olive liguri e libri.

Non sono mancate alcune proposte settoriali che ben si adattano sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, tra cui erbacee annuali e perenni a fioritura estiva, violette, piante aromatiche come lavanda, timo, orchidee, ortensie, bonsai, piccoli frutti e il genepi saporito liquore di erbe alpine, degustabile gratuitamente e oggetto di un laboratorio a tema.