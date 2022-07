Guadagnare su piattaforme cam: mito o realtà?

Mentre il Metaverso è ormai diventato una realtà estesa che si sta diffondendo in diversi ambiti, non è un segreto che molte persone, in particolare donne e giovanissime (comunque maggiorenni), si stiano approcciando alla vendita di contenuti per adulti online.

Fare la camgirl ad esempio, sta diventando un'attività molto redditizia che non conoscerà mai la crisi. E a riprova, le piattaforme cam durante il periodo di emergenza sanitaria, hanno registrato un aumento esponenziale del numero di visite ai propri siti.

Quando tutto era bloccato, quando tutti i settori di attività erano in rosso, le camgirl di tutto il mondo raccoglievano consensi e guadagnavano bei soldini.



Se desideri guadagnarti da vivere con questa attività, devi distinguerti, offrire contenuti diversi dai tuoi concorrenti.

Devi anche imparare alcune tecniche e trucchi per ottenere visibilità sulle piattaforme e capire come funziona questo grande bazar.

Un aiuto per entrare in questo nuovo mondo, o in generale nell'adult entertainment, te lo può dare La Vicina di Casa: un blog che parla di trasgressione online a 360 gradi con guide, consigli e tutorial per divertirsi e che ti consentirà di scoprire una nuova e fantastica opportunità per guadagnare lavorando in WebCam.

Detto questo, puoi fare un sacco di soldi con questo lavoro. Molto più di quanto pensi!

Cominciamo dall'inizio, cos'è una camgirl?

Una camgirl è una modella online, una ballerina di webcam che guadagna soldi trasmettendo spettacoli sexy su una piattaforma di streaming.

Se sei in piena riqualificazione professionale, sei stufa del tuo lavoro da salariata, vuoi guadagnare molti più soldi o vuoi avere più tempo per goderti la vita, diventare una cam girl ti permetterà di essere indipendente e completamente libera.

Che tu sia una perfetta principiante, una professionista del settore o una modella ambiziosa che vuole fare un passo avanti, sul blog appena menzionato imparerai tutto, dalla A alla Z, su come diventare una creatrice di contenuti adult di successo!

Qual è lo stipendio di una modella di cam?

Oltre ad essere un'attività eccitante, divertente e insolita, questo lavoro può portarti enormi sorprese.

Per primo, soldi, molti soldi, ben oltre 3.000 euro al mese una volta che i tuoi contenuti diventeranno sempre più cliccati.

Non abbiamo nessun interesse a darti false speranze, ma se vuoi fare questo lavoro e diventare finanziariamente indipendente o poterti pagare tutto quello che vuoi, ciò che ti aspetta sarà molto impegnativo.

Questa cifra non include tutti i servizi aggiuntivi che potrai realizzare su Snapchat, OnlyFans o con spettacoli privati su Skype.

La chiave per avere successo è essere pazienti!

Concediti del tempo... Non farti prendere dal panico dopo qualche mese, se il tuo reddito non è quello che speravi, anche se sei una bomba sexy.

I primi giorni, le prime settimane sono difficili perché nessuno ti conosce. Una volta che sei riuscita a costruire una vera comunità intorno a te, i soldi arriveranno.

Inoltre, se diventare una camgirl fosse così facile, ogni ragazza del mondo sarebbe una modella cam. Tuttavia, non è così, perché molte donne non hanno il coraggio per iniziare questo tipo di avventura.

Il tempo che dovrai dedicare a questo lavoro non supererà le 5 ore giornaliere, pertanto sorridi in cam, sii convincente e rimarrai sorpresa dai risultati a medio e lungo termine.