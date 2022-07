Come fare la manutenzione del monopattino elettrico

Prendersi cura del monopattino per utilizzarlo a lungo

Abbiamo da poco acquistato il nostro monopattino elettrico e stiamo già scoprendo tutti i vantaggi legati al suo utilizzo: risparmio economico, agilità nel traffico cittadino, niente problemi di parcheggio. Oltre a tutto questo, ci siamo resi conto di quanto sia divertente guidarlo!

In effetti i monopattini elettrici stanno letteralmente spopolando, un po’ per i motivi sopra elencati, ma non solo.

I monopattini non sono tutti uguali. Esistono alcuni modelli con più autonomia (li trovi qui), altri sono superleggeri, altri sono più potenti, etc.

Ma una volta acquistato, un monopattino richiede comunque una certa cura per fare in modo che duri il più a lungo possibile. Andiamo a scoprire come fare per mantenerlo in buono stato nel tempo.

Batteria

Uno degli elementi più importanti e, nello stesso tempo, più soggetto ad usura, è la batteria. Non tutte le batterie sono uguali. Bisogna mettere in conto che con il tempo questa perderà parte della sua efficienza e tenderà a scaricarsi più velocemente. Per ridurre il più possibile il momento in cui sostituirla, sarà necessario mettere in atto alcuni accorgimenti.

Evitiamo innanzitutto di ricaricare il monopattino subito dopo il suo utilizzo, prediligendo invece la ricarica “a freddo”.

Non aspettiamo che sia completamente scarica prima di ricaricarla. Cerchiamo inoltre di non lasciare il monopattino in carica per un periodo troppo lungo, superiore alle 12 ore.

Carrozzeria

Prendiamoci cura della carrozzeria pulendola regolarmente. Evitiamo di lasciare il monopattino esposto alle intemperie o in una zona troppo calda o troppo fredda. Oltre alla carrozzeria, in questo caso a soffrirne sarà anche la batteria.

Freni

La maggior parte dei monopattini elettrici dispone di freni a disco. Proprio come avviene per le automobili, non dovremo fare altro che controllare lo stato di usura delle pastiglie e sostituirle quando ci accorgiamo che sono troppo consumate.

Lubrificare le parti mobili

La polvere e l’usura possono compromettere con il tempo la funzionalità del manubrio o delle sospensioni. Per mantenerle sempre in uno stato di assoluta efficienza non dovremo fare altro che lubrificare queste zone grazie ad un olio apposito.

Pneumatici

Gli pneumatici sono, assieme ai freni, gli elementi più importanti per la sicurezza alla guida. Da essi dipende infatti l’aderenza alla superficie. Esistono principalmente due tipi di pneumatici: quelli a camera d’aria e quelli antiforatura.

Nel primo caso sarà buona norma verificare con una certa regolarità lo stato esterno della gomma, per identificare eventuali tagli o lesioni. Inoltre dovremo controllare periodicamente la pressione dell’aria. Gli pneumatici di questo tipo richiedono maggiore cura ma nello stesso tempo ammortizzano meglio i colpi durante la guida.

Nel caso degli pneumatici “pieni”, dovremo assicurarci che il battistrada non sia troppo consumato. In questo modo potremo contare su un migliore grip e guidare in tutta sicurezza.

Come abbiamo visto, fare la manutenzione del monopattino è piuttosto semplice. Attuando questi semplici accorgimenti, potremo utilizzarlo a lungo senza alcun problema.