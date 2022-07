Al Monginevro il paradiso del downhill: nei boschi salti e discese con la mountain bike [VIDEO]

Scendere giù dalle montagne, tra salti e corse nei boschi, avvolti da panorami mozzafiato. E' l'esperienza pensata per gli amanti delle mountain bike al Monginevro, che quest'estate potranno cimentarsi nella disciplina del downhill grazie a percorsi rinnovati e adrenalinici.

A raccontare questo fatto in questi mesi è Federico Cerutti, responsabile Marketing regia impianti Monginevro: "Abbiamo eseguito diversi lavori per quest'apertura estiva, inaugurando la nuova pista blu. Sono state poi rifatte interamente due piste, una blu e una rossa, in modo da migliorare le sensazioni grazie a rinnovate curve paraboliche. Abbiamo inoltre aggiunto 10 rampe in legno, che vanno a sommarsi alle 8 che avevamo già aggiunto alla fine dell'estate scorsa. Parliamo di 18 nuovi moduli".

Gli utenti che scelgono questo tipo di attrazione possono recarsi presso la cabinovia Chalmettes, lasciare che gli operatori aggancino le bici all'impianto e salire in quota in assoluta sicurezza, prima della discesa tra un salto e un'evoluzione. Si tratta di un'attività certamente "tosta", ma inclusiva e per tutti. Senza limiti d'età.

Uno sport in mezzo alla natura, al verde: "Abbiamo un sito naturale d'eccezione: lo sviluppo di quest'attività ci consente di valorizzarlo anche d'estate e non solo d'inverno" ha sottolineato Cerutti. Un'offerta in linea con gli obiettivi di chi gestisce il turismo al Monginevro, a due passi dal confine con l'Italia: "Pensiamo sia importante vivere la montagna 365 giorni l'anno. Il territorio è bello e l'obiettivo è promuoverlo, anche durante la stagione estiva e non solo d'inverno".

"Investiamo molto nelle attività estive, per poter permettere alla clientela di vivere il territorio con il miglior servizio possibile. Offriamo Mountain bike, escursionismo con risalita dagli impianti e slitta estiva" ha concluso Cerutti.

Per una montagna che sia un territorio attrattivo anche d’estate, per praticanti di tutti i livelli e di tutte le età. Come chi pratica il downhill e non vede l'ora di scendere da una montagna sfrecciando sulla sua mountain bike.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://montgenevre.com/, dove vi è anche la possibilità di acquistare gli skipass online.