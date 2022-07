Sciopero davanti a Zara: cambia l'appalto, che taglia ore e reddito agli addetti alla logistica. Rischiano in 21 [FOTO]

Ancora un cambio d'appalto, nel mondo del lavoro di oggi e ancora proteste da parte dei sindacati. Queste, forse, ancora più clamorose perché riguardano uno dei luoghi più frequentati dai torinesi che amano fare shopping: i negozi di Zara. Dove questa mattina si è tenuta una manifestazione dei lavoratori, in via Roma, nel cuore della città. Sono 21 le persone che rischiano il posto di lavoro e che, nel frattempo, potrebbero essere trasferiti a 50 chilometri di distanza.



"Nelle scorse settimane - spiega Raffaele Marino, Fit Cisl Piemonte - la Società DHL Supply Chain ha avviato le procedure di cambio appalto secondo quanto prevede il contratto nazionale Logistica e Trasporti per l’unità produttiva di Torino Magazzini Zara. Veniva a cessare l'appalto affidato ad Ashel Group dal 1° luglio, con il subentro di una nuova società". "Nonostante i vari incontri avvenuti per portare avanti le procedure contrattuali, nei giorni a seguire le parti si sonon uovamente riconvocate fissando in data 11 luglio un nuovo tentativo, senza trovare esito positivo".

Spostamento di luogo di lavoro e taglio delle ore Da qui, la protesta: "Il mancato accordo si configura a causa di cambiamenti strutturali dell’appalto deciso dalla Committenza, con indicazioni di trasferimento delle attività in altra unità produttiva, tra l’altro temporanea creando un’incertezza sul futuro dei lavoratori che per anni hanno operato nei magazzini di via San Quintino ed in via Gramsci a Torino nei pressi dei negozi denominati “Zara” in capo alla stessa Inditex. Lavoratori che nel frattempo hanno subito un ridimensionamento delle attività che ha determinato una perdita di reddito importante con riduzioni di ore di lavoro oltre che di indennità accessorie, tenuto conto che il lavoro era svolto prevalentemente in orario notturno oggi soppresso in quanto internalizzato". "Inaccettabile quel che sta accadendo"