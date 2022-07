Attualità |

Concluso il terzo Bardonecchia Summer Ball Camp

In pieno svolgimento in questi giorni il campus del Torino FC

Si è concluso con un torneo, la consegna degli attestati di partecipazione, le premiazioni ed una gran festa che ha coinvolto stagisti, tecnici e molti genitori e parenti, il 3° Bardonecchia Summer Ball Camp, di minibasket e di pallacanestro, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Team4Sports, con sede a Moncalieri, patrocinato dalla Civica Amministrazione, in collaborazione con la Polisportiva Bardonecchia e il sostegno di alcuni sponsor tecnici. Lo stage estivo, riproposto nella Conca dopo la forzata sospensione di due anni a causa della pandemia, articolato in due turni, il primo da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio e il secondo da domenica 3 a sabato 9 luglio, ha visto sotto canestro la prima settimana 86 giovani nati dal 2015 al 2011 e la seconda 70 cestisti nati dal 2010 al 2008, tesserati per squadre piemontesi. Tanto basket sotto gli occhi attenti e le professionalità di undici istruttori e allenatori guidati da Fabrizio Canella, allenatore nazionale, affiancato da alcuni atleti militanti nei campionati federali e per una intera settimana da Lorenzo Baldasso, atleta cresciuto nel basket torinese, tesserato per l’Atlante Eurobasket Roma di A2. Non sono mancati i momenti più ludici con uscite alla scoperta del territorio, merende, cinema, tornei e giochi vari. Sede principale degli allenamenti il Palazzetto dello Sport, con un campo tracciato all’esterno e due ricavati all’interno. L’impossibilità di utilizzare la piastra esterna a causa di un fondo bizzarro, è stata sopperita con due campi tracciati in via Mallen. Sono in pieno svolgimento invece il Campus estivo del Torino Football Club, giunto alla terza delle quattro settimane di allenamenti, guidati da un qualificato staff tecnico capeggiato da Ermanno Demaria, allenatore degli Esordienti del Torino F.C. e il 2° Summer Camp, quattro settimane di vacanza organizzate con il patrocinio dalla Civica Amministrazione, sino al 31 luglio dalla Fondazione Time2, aperto alla partecipazione di centocinquanta giovani con disabilità interattive, relazionali e complesse.

comunicato stampa

