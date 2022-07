Fridays For Future, alla Colletta 18mila mq di "Climate Social Camp". Stop ai concerti, ma incontri con i cantanti

Prende forma il "Climate Social Camp", il campeggio "green" al Parco della Colletta promosso dai Fridays for Future in occasione dell'incontro internazionale di Torino dal 25 al 29 luglio. Tra dieci giorni nel capoluogo piemontese arriveranno 500 delegati appartenenti al movimento ambientalista.

Attesa Greta Thunberg

Giovani provenienti da tutta Europa, ma anche da Africa, Australia e America si ritroveranno al Campus Einaudi per cinque giorni di tavoli di discussione, conferenze, workshop e formazione al Campus Luigi Einaudi. Al centro degli incontri l'emergenza climatica e le sfide del futuro. L'ospite più atteso è sicuramente la fondatrice del movimento Greta Thunberg, che ha confermato la sua presenza a Torino per tutto il periodo. In calendario anche il direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Antonello Provenzale, il fondatore di Slow Food Carlin Petrini e il Rettore del Politecnico Guido Saracco.

Il Climate Social Camp alla Colletta

Ed i 500 Fridays troveranno accoglienza alla Colletta, dove appunto verrà allestito il "Climate Social Camp", pensato anche per coinvolgere tutta la popolazione in incontri e concerti. Alle tende sarà dedicata un'area di 8.600 mq tra la pista di pattinaggio e l'Usd Vanchiglia: gli ambientalisti potranno appoggiarsi ai servizi igienici e docce della vicina piscina. Accanto ci sarà la zona dibattiti, che occuperà 9.400 metri quadri: l'ingresso per il pubblico ai 18 mila metri quadri sarà su piazza Sibilla Aleramo.

Punto bar e dibattiti

In quest'ultima area troveranno posto un punto bar, un chiosco e un refettorio. Pranzi e cene saranno fornite dalla cooperativa Cirfood e servite dai "gretini" torinesi. In questa area verranno anche messi due tendoni, di cui uno da circo, dove verranno montati tre palchi. Purtroppo, a causa delle stringenti norme di sicurezza, sono stati annullati i concerti che erano in programma.