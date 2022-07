Scambiavano frasi filo-naziste in chat, due condanne a Torino

Scambiavano su Telegram frasi riconducibili all'ideologia nazista. Con questa accusa due persone sono state processate e condannate, rispettivamente a tre mesi e a un anno di reclusione. La sentenza è stata pronunciata al termine di un rito abbreviato.

La vicenda risale al 2019. Il pm Elisa Pazé, che procedeva per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa, contestando inoltre l'aggravante di avere "minimizzato" la Shoah, aveva chiesto un anno, sette mesi e dieci giorni. L'avvocato Paola Savio aveva replicando spiegando che i due imputati non appartenevano a nessun gruppo o movimento filo-nazista e si erano limitati a scambiare meme e messaggi tra di loro: "Non si trattava di propaganda o di un tentativo di fare del proselitismo".

Il legale ha annunciato un ricorso in appello. I post, nella ricostruzione della procura torinese, si concentravano in prevalenza contro persone di colore, immigrati e rom, con delle virate verso l'apologia di Adolf Hitler ("ha fatto quel che andava fatto") e il Ku Klux Klan. "Ogni tanto una buona notizia", fu invece il commento alla morte di un profugo.