Amministratori condominiali, via libera alla proposta di legge regionale

Il Piemonte, prima regione in Italia, si avvia a dotarsi della legge che prevede l’elenco degli amministratori condominiali. In Terza commissione (oggi presieduta da Monica Canalis) infatti, è stata licenziata a maggioranza la Proposta di legge di Alessandra Biletta (Fi), che ora approderà in Consiglio regionale.

La stessa Biletta sarà relatrice di Maggioranza, mentre per i Gruppi di Opposizione sono stati designati Canalis (Pd) e Silvio Magliano (Moderati).

Sul testo erano stati presentati 15 emendamenti dallo stesso Gruppo di Fi, tutti tecnici e frutto anche delle osservazioni svolte durante le consultazioni.

L’obiettivo della Pdl, come ha ribadito Biletta, è quello di garantire maggiore trasparenza e tutelare il più possibile condomini e amministratori, istituendo appunto l’elenco regionale degli amministratori di condominio.

L’azione degli amministratori condominiali in Italia è regolata dal Codice civile e dalla legge nazionale 220 del 2012. L’elenco regionale - come è stato spiegato - fornirà una maggiore conoscibilità e trasparenza dell’operato dell’amministratore, ampliando in capo ai condomini la possibilità di controllo della sua attività, che nel corso degli anni ha visto accrescere nuove incombenze a cominciare da quelle in materia fiscale, per cui sono richieste competenze altamente professionali e sono necessari continui aggiornamenti formativi.

L’iscrizione all’elenco non costituirà però in alcun modo titolo per l’esercizio dell’attività professionale.