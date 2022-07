Calendario scolastico, Canalis e Cogno (Pd): "Ignorata la minoranza religiosa dei valdesi"

"Il 17 febbraio è giorno di festa per i Valdesi, in memoria del 17 febbraio del 1848 quando re Carlo Alberto firmò le Lettere Patenti, con cui concesse i diritti civili e politici ai valdesi e agli ebrei. Una data storica, di grande importanza non solo per le minoranze religiose, ma per l’intera comunità piemontese, da sempre attenta al pluralismo e al rispetto dei principi liberali. Purtroppo, a differenza degli anni passati, la Giunta Cirio ha negato agli Istituti scolastici della Val Pellice e della Val Chisone, dove vive la maggior parte dei Valdesi presenti in Piemonte, di sospendere le lezioni il 17 febbraio" affermano Monica Canalis, consigliera regionale del Pd e Marco Cogno, consigliere metropolitano e sindaco di Torre Pellice.