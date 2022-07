Auto nuova senza targa: come assicurarla

Quando si fa richiesta di un preventivo assicurazione auto online, inizialmente i dati da inserire sono veramente minimi: la propria data di nascita e la targa del modello. Il primo dato incide in misura moderata nella composizione del preventivo in quanto è più l’esperienza di guida che non l’età anagrafica a determinare il premio. Un neopatentato adulto non sarà particolarmente avvantaggiato rispetto a un giovane.

Le statistiche nazionali sulla distribuzione dei cittadini in possesso di patente di guida sono alquanto articolate e tengono conto di numerosi fattori, quali la tipologia di patente e la concentrazione degli utenti in base alle Regioni del Paese. In generale, apprendiamo che la Lombardia è la regione con il maggior numero di patenti attive mentre la Valle d’Aosta è quella che ne ha di meno. Secondo il portale scuolaguida.it l’attribuzione di nuove patenti di guida non ha conosciuto soste neppure durante il primo lockdown quando l’uso del mezzo privato era inibito ai più.

L’inserimento della targa del modello da assicurare è invece determinante nella composizione del preventivo assicurazione auto. Grazie alla targa è possibile risalire al modello e alle sue specifiche in tempo reale. Se invece non si possiede la targa del veicolo perché non ancora immatricolato si potrà comunque procedere alla richiesta di un preventivo assicurazione senza targa.

Successivamente, tuttavia, occorrerà inserire manualmente i dati del veicolo che si intende assicurare. Verranno richiesti la marca, il modello, l’allestimento del mezzo, se è presente o meno un’alimentazione aggiuntiva, il tipo di utilizzo e la percorrenza auto. I dati personali andranno comunque integrati con altri dati, tra i quali spicca per importanza la provincia di residenza, parametro che concorre in modo importante alla composizione del preventivo RCA.

Il tipo di alimentazione, visti i costi del gas per autotrazione, ha oggi un’importanza minore nel ridurre i costi di gestione del veicolo, però, le auto alimentate a metano o GPL tendono ad avere un premio assicurativo leggermente più alto perché si suppone che l’utente che le acquista tenderà a percorrere un maggior numero di km annui rispetto alla media.

Anche Allianz Direct, leader nella distribuzione di polizze assicurative online, appartenente al Gruppo Allianz, permette di calcolare un preventivo RCA online pure in assenza del numero di targa. La procedura è semplicissima e l’interfaccia grafica si rivela particolarmente piacevole e accattivante. Il preventivo così ottenuto faciliterà l’acquisto della polizza assicurativa mediante una rapida procedura che permette anche il pagamento online in un contesto digitale sicuro e protetto in un’apposita area cliente.