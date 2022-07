Degustazione Vini: le proposte suggestive della Umberto Cesari

Il vino è emozione: da vivere, gustare, assaporare.

Non si tratta solo di scegliere un buon bicchiere; il vino deve far vivere un’esperienza completa e arricchente, da ricordare nel tempo. È per questo che la Umberto Cesari Vini organizza regolarmente presso la propria sede esperienze come la degustazione vini. Si tratta di proposte strutturate appositamente per far conoscere il vino dell’azienda e il suo stretto legame con il territorio.

Le degustazioni di vini della Umberto Cesari

Fra le proposte più apprezzate della Umberto Cesari Vini a Bologna ci sono le degustazioni di vini, studiate nei minimi particolari e guidate da un Sommelier dell’azienda e da personale qualificato. I partecipanti saranno accompagnati negli spazi più suggestivi dell’azienda, con diverse proposte: passeggiate e picnic in vigna, aperitivi al tramonto.

La passeggiata tra i vigneti è dedicata a chi ama profondamente la natura e il buon vino. Si tratta di una passeggiata di due chilometri tra i vigneti della Cesari Vini. Ad accompagnare gli ospiti alla scoperta dei vigneti sarà l’agronoma dell’azienda. Ma l’esperienza non finisce qui: segue un tour alle cantine e alla bottaia d’affinamento. La degustazione vini è proposta in abbinamento con specialità gastronomiche del territorio.

Il picnic in vigna è all’insegna del relax per coppie e famiglie. Questa esperienza di degustazione vini a Bologna inizia con una breve visita guidata alla bottaia. Successivamente ci si accomoda fra i vigneti, che diventano lo scenario per un’esperienza indimenticabile. I vini della Umberto Cesari Vini saranno accompagnati dalle migliori specialità gastronomiche del territorio.

Come nasce la realtà della Umberto Cesari Vini

La storia della Umberto Cesari Vini ha inizio nel 1964, al confine fra l’Emilia e la Romagna. Più esattamente ci troviamo fra le impareggiabili colline di Castel San Pietro, dove fin dai primi anni il fondatore Umberto Cesari è stato guidato da una profonda passione per le uve del territorio.

Uve che, nel corso del tempo, sono state affiancate da varietà internazionali. La filosofia aziendale, però, si basa sempre sui valori fondanti di rispetto, sostenibilità ed innovazione.

La qualità del vino offerto è legata in modo indissolubile con il benessere del territorio, di chi lo vive e ci lavora. Ecco perché, già alla fine degli anni ‘80, l’azienda ha iniziato ad adottare pratiche agricole finalizzate a preservare terreni e vigneti.