Università, borse di studio 2022-23 di Edisu Piemonte più alte grazie ai fondi Pnrr: requisiti e scadenze

Rispetto allo scorso anno, sono state aumentate di 900 euro le borse per gli studenti fuori sede, 700 per i pendolari e 500 per quelli in sede. Ulteriori maggiorazioni sono previste per alcune categorie: la borsa è incrementata del 15% per chi ha l'Isee pari o inferiore a 11.813 euro, così come del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Per studenti e studentesse diversamente abili l'importo è previsto del 40 per cento in più.