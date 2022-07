Detenuto straniero aggredisce coordinatore della Polizia Penitenziaria nel carcere delle Vallette

L’appartenente alla Polizia penitenziaria è stato accompagnato all’Ospedale Maria Vittoria di Torino ed è stato dimesso con giorni 7 s.c. (sette) di prognosi per aver riportato escoriazioni e contusioni varie con applicazione di collare per i dolori paravertebrali al rachide cervicale. A dare la notizia è l’ O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), per voce del Segretario Generale Leo Beneduci . “Si tratta dell’ennesima aggressione subita da un poliziotto penitenziario negli istituti di pena sul territorio ed in particolare a Torino da parte di appartenenti alla popolazione detenuta, in assenza di condizioni oggettive che ne possano giustificare l’accadimento e che probabilmente derivano soltanto dal fatto che nelle carceri italiane sono esclusivamente ì poliziotti penitenziari ad essere a continuo contatto con i detenuti ed a rappresentare quei principi di ordine, sicurezza e legalità sinonimo dello Stato”.

“Spiace dirlo – conclude Beneduci – ma la poca fiducia rimanente nel Personale ed in Noi per un futuro migliore, è riposta oramai solo in una nuova volontà politica e non nell’attuale ed in una nuova Legislatura che guardi al carcere e alla Polizia penitenziaria come a qualcosa che coinvolge tutti i consociati e non solo alcuni e che abbisogna di cure urgenti e sostanziali e non solo di parole di circostanza”.