Gallo e Salizzoni (Pd) interrogano la Giunta: "Quale destino attende il Regina Margherita?"

"Che l’ospedale Regina Margherita sia destinato a restare al di fuori del nascente Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione (PSRI) di Torino è oramai un dato di fatto, ma ci sono non poche domande a cui il Presidente Cirio e l’assessore Icardi dovrebbero rispondere, in particolare per quanto riguarda l’eventuale trasformazione in Irccs. Dal momento che attualmente la maggior parte delle attività di ricerca si svolgono nelle Molinette, e che il Parco della Salute non sarà solo un grande e moderno ospedale ma un polo in cui si farà didattica e ricerca medica, che senso ha riconoscere lo status di Irccs solo al Regina Margherita e non, eventualmente, all’intero Parco della Salute?". Lo affermano il Capogruppo del Pd Raffaele Gallo ed il consigliere regionale Mauro Salizzoni, che annunciano Interrogazioni sulla procedura di riconoscimento del Regina Margherita come Irccs e sulla richiesta di realizzazione di un laboratorio analisi autonomo.

"E chi pagherà il soggetto che sarà incaricato di seguire il percorso di riconoscimento del Regina Margherita? Perché non si è ritenuto opportuno un dibattito nel merito, coinvolgendo anche il Consiglio regionale? Infine, scopriamo dagli organi di informazione di una richiesta da parte del Regina Margherita di poter disporre di un autonomo laboratorio analisi. Ora, nessuno mette in discussione l’autonomia funzionale dell’ospedale pediatrico, ma davvero è necessario un laboratorio autonomo? Il cui costo si aggirerebbe intorno al milione di euro l’anno, tra macchinari e personale. Insomma, il Parco della Salute nasce per rendere più efficienti i servizi sanitari oggi divisi in quattro ospedali e per razionalizzare i costi. Ed ecco che, ancora prima che si sia concluso il dialogo competitivo ed individuata l’impresa che dovrà realizzare il PSRI, al Regina Margherita si ipotizzano nuovi investimenti. Capiamo che si debbano mantenere le promesse elettorali, ma qui il biglietto sta diventando un po’ troppo caro. Di tutto questo Cirio e Icardi pensano di discuterne in Consiglio regionale?", concludono i due esponenti dem.