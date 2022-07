Italvolt, la gigafactory punta a batterie amiche dell'ambiente. Ma le chiede al Politecnico di Milano

Passi avanti per Italvolt, la gigafactory società fondata a Scarmagno da Lars Carlstrom: è stata infatti annunciata una collaborazione per realizzare un'economia circolare a ciclo chiuso per lo sviluppo di batterie per la mobilità elettrica. L'obiettivo è trovare fonti di approvvigionamento di materie prime e il recupero di materiali riciclati (come le batterie esauste). Ma l'interlocutore è fuori-regione: il patto è stato infatti siglato con il Politecnico di Milano, in particolare con il laboratorio interdipartimentale di recente costituzione del Politecnico, CIRC-eV, Circular Factory for the Electrified Vehicles of the Future.

Una "mappa" per trovare le materie prime All’interno della partnership, il Politecnico di Milano mapperà le catene di approvvigionamento per aiutare Italvolt a reperire materie prime da fonti primarie per la realizzazione della gigafactory di Scarmagno, con una capacità produttiva a regime di 45 GWh. L'Università valuterà la qualità dei materiali provenienti dai fornitori primari per garantire la realizzazione di batterie agli ioni di litio di massima qualità e sostenibilità. Oltre alle fonti di approvvigionamento primario, il Politecnico analizzerà i flussi relativi agli scarti di produzione per alimentare la fornitura anche tramite fonti secondarie. L'Università valuterà l’intera catena di produzione per permettere a Italvolt il recupero di materiale chiave presente nelle batterie esauste. Questa analisi sarà fondamentale per limitare al minimo gli sprechi e sviluppare un processo produttivo pienamente efficiente. Il riciclo dei componenti delle batterie assumerà un ruolo sempre più fondamentale per soddisfare la domanda di materie prime nei prossimi decenni. L'Aie (Agenzia internazionale per l’energia) stima che entro il 2040 il litio riciclato utilizzato nelle batterie potrebbe essere pari a circa 81 mila tonnellate, con un enorme aumento rispetto alle 3 mila tonnellate previste per il 2030.