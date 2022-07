Recensione di TraderActive - Il nuovo arrivato nel mondo del trading online [Aggiornato]

Recensione di TraderActive - Un nuovo arrivato nel mondo del trading online [Aggiornato]

Dato che i progressi tecnologici hanno garantito lo spostamento dei mercati azionari e degli scambi online, il web ha iniziato a essere invaso da diverse piattaforme di trading online. Queste piattaforme spaziano tra i nuovi operatori di piccole dimensioni, le società di intermediazione di medie dimensioni e i grandi squali che si occupano di operazioni a livello istituzionale. Queste piattaforme consentono l'accesso a tutti i tipi di clienti, piccoli, medi e grandi. Sono finiti i tempi in cui i mercati azionari erano accessibili solo ai ricchi. Ora i cittadini comuni possono accedere ai mercati e fare trading, anche con un investimento minimo. La domanda fondamentale è: qual è la piattaforma giusta per voi?

Abbiamo scoperto un nuovo operatore che offre tassi competitivi e un'ampia gamma di prodotti: TraderActive

Chi è TraderActive?

TraderActive è un nuovo operatore nel settore del trading online. Ha sviluppato una piattaforma di trading avanzata e all'avanguardia per soddisfare tutti i tipi di investitori.

Strettamente regolamentato dal Joint Laundering Steering Group del Regno Unito e dalla Financial Action Task Force (FATF), aderisce così rigorosamente alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo.

Piattaforma di trading

Per garantire che i clienti abbiano sempre accesso al loro portafoglio di trading, TraderActive dispone di due piattaforme di trading: quella basata sul web e quella basata su applicazioni mobili.

La piattaforma Web richiede semplicemente un browser per accedere al proprio account ed è compatibile con i browser Chrome, FireFox e Safari.

L'applicazione mobile è disponibile per il download ed è compatibile sia con iOS che con Android. Tutto ciò che è disponibile nella piattaforma web è compartimentato per l'applicazione mobile, in modo che tutte le migliori funzionalità siano accessibili al cliente.

Entrambe le piattaforme sono dotate di strumenti di trading avanzati e di grafici interattivi che consentono di prendere decisioni informate durante le operazioni.

Quali sono i rischi della scelta di TraderActive?

Poiché sono ancora relativamente nuovi nel mondo del trading online, non hanno ancora una funzione STOPLOSS. Questo fa sì che l'investimento del cliente rischi di andare in perdita se non monitora in modo proattivo il mercato. Ad esempio, il recente crollo delle criptovalute ha fatto perdere denaro a molti investitori. Tutte le operazioni hanno lati positivi e negativi. Soprattutto in un mercato complesso come quello delle valute digitali.

Tuttavia, TraderActive ha cercato di rispondere a questo inconveniente assicurando che un team di analisti tecnici sia sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda dell'investitore. Questo permette all'investitore di prendere una decisione dopo aver discusso in profondità e aver preso in considerazione l'opinione degli analisti. È la soluzione migliore per gli investitori con un'esperienza minima nel trading. Tuttavia, lo sviluppo di una funzione STOPLOSS è un aspetto che TraderActive potrebbe migliorare con il tempo.

Depositi e prelievi

Finanziare il vostro conto è semplice. TraderActive accetta Visa, MasterCard, Bitcoin e bonifici bancari. Anche il trasferimento di fondi dal vostro conto di trading al vostro conto bancario personale è un processo semplice: il vostro denaro vi arriva tramite prelievi automatici e istantanei. In questo modo i vostri fondi sono sempre a portata di mano, senza dover affrontare fastidiosi passaggi tecnici.

Prezzi, commissioni e spread

TraderActive offre piani tariffari molto interessanti per tutti i clienti. Ogni investitore viene accontentato a seconda del deposito minimo e del portafoglio. Tuttavia, sono più costosi per i piccoli investitori e più economici per i grandi investitori. Questo forse per incoraggiare i clienti a far crescere il proprio patrimonio con TraderActive per poter accedere a piani tariffari esclusivi.

Supporto

TraderActive offre assistenza ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sia che abbiate difficoltà a navigare nella piattaforma o che abbiate semplicemente una domanda sulle vostre operazioni, il servizio tecnico è sempre pronto a rispondere alle vostre domande. I loro consigli sono sempre personalizzati, tenendo conto dei vantaggi per i clienti.

Verdetto finale: TraderActive è la scelta giusta per voi?

Semplicemente, sì, lo è.

È molto utile per i piccoli investitori che desiderano accedere a un'ampia gamma di prodotti commerciali all'interno dello stesso conto. Sebbene sembrino costosi per gli investitori di piccole dimensioni, offrono la possibilità di fare leva sul proprio portafoglio.

La leva finanziaria vi consente di accrescere il vostro patrimonio e di accedere ai migliori piani tariffari di TraderActive.

La sicurezza delle informazioni degli utenti è una priorità per l'azienda, che si attiene a rigide linee guida di regolamentazione, garantendo che i dati degli utenti non vengano mai venduti a terzi.

Allo stesso modo, la facilità di prelievo vi permette di accedere al vostro denaro in qualsiasi momento.

Nel complesso, si tratta di una piattaforma affidabile per i vostri investimenti in criptovalute.