Area crisi industriale Torino: al via domani 130 milioni di incentivi per bus elettrici e automotive

Al via da domani gli incentivi del ministero dello Sviluppo Economico per le piccole e medie imprese per la filiera degli autobus elettrici, automotive e aerospazione nell'area industriale di crisi a Torino. Da Roma arriveranno 130 milioni di euro: a comunicarlo il Mise.

80 milioni di euro dal Pnrr

Il finanziamento, destinato ad agevolare gli investimenti produttivi legati alla mobilità sostenibile, ammonta ad 80 milioni di euro nell'ambito del Pnrr. Per i capitoli dell'automotive e aerospazio sono previsti 50 milioni.

Pichetto: "Confermati impegni per il territorio"

"Con questo investimento - commenta il viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto - si confermano gli impegni presi per il territorio". Dalle 12 di domani sarà quindi operativo lo sportello online previsto dalla riforma delle legge 181/89.

Per partecipare ai bandi, spiega Pichetto, "le imprese dovranno prioritariamente garantire investimenti per la tutela ambientale e per l'innovazione". "L'area di Torino è uno dei motori principali della crescita economica di questo Paese: pertanto merita una strategia di politica industriale per irrobustire e rilanciare la vocazione manifatturiera" conclude il viceministro dello Sviluppo Economico.