Lega Ivrea, Stefano Cicala nuovo segretario della sezione

Venerdì 22 luglio nella sede Lega di Ivrea si è svolto il Congresso della Sezione presieduto dall'On. Alessandro Giglio Vigna con la presenza del Consigliere Regionale Andrea Cane . Alla presenza dei Soci Ordinari Militanti e del Vice segretario organizzativo Regionale Astrid Sento è stato eletto all'unanimità il Direttivo e il nuovo Segretario Stefano Cicala sostituisce Fabio Cordera che per molti anni ha svolto con impegno questo ruolo riuscendo a portare la Lega di Ivrea a governare la città: “governare la città non è facile dato che è sempre stata amministrata dalla sinistra ma, con gran fatica siamo riusciti a portare le nostre idee all’interno del Comune”. Le parole del Segretario uscente e neo Consigliere del Direttivo Cordera che con grande commozione aggiunge: “vi voglio ringraziare tutti, sono stato accolto in Lega come in una grande famiglia, un grande in bocca al lupo al nuovo Segretario Stefano Cicala ”.

I membri eletti nel direttivo locale: l’Assessore Giuliano Balzola con l’incarico di Segretario Enti Locali commenta: “un congresso fortemente partecipato anche per via dell’apertura della campagna elettorale. Stefano Cicala è un uomo cresciuto in Lega e sono onorato della fiducia che mi è stata data e sarò onorato di portare in Comune le battaglie locali per conto della Lega”; Valentina Bessolo, Alexander Antignolo, Barbara Cicala, Igor Vogliano, Antonio Ferrari, Fabio Cordera. Eletta nel direttivo anche l’Assessore Giorgia Povolo che, durante il suo intervento ha puntualizzato come il “politically correct stia sfuggendo di mano” e di come sia importante alzare il livello di attenzione affinché si possa evitare di far atterrare, ad esempio nelle scuole, vere e proprie battaglie politiche portate avanti in parlamento. La parola è passata al Consigliere Regionale Andrea Cane che ha ribadito l’importanza di costruire il nuovo ospedale nella città di Ivrea. Il nuovo Segretario di Sezione Stefano Cicala: “vi ringrazio per la fiducia, è iniziata la campagna elettorale e dobbiamo tutti darci da fare. Bisogna convincere le persone ad andare a votare”.