Forza Italia al bivio in Piemonte: tra possibili addii e candidati alle politiche, Zangrillo serra le fila

Sono giorni piuttosto frenetici quelli attraversati da Forza Italia. Non fa eccezione la sezione piemontese del partito fondato da Silvio Berlusconi, che dopo la caduta del Governo Draghi deve fare i conti con un maremoto interno piuttosto difficile da domare.

Tra possibili addii, conferme e rumors, Forza Italia Piemonte deve infatti scegliere chi candidare alle prossime elezioni politiche fissate per il 25 settembre. Tra due mesi esatti. Un tempo piuttosto risicato. Ecco perché già questa sera avrà luogo la direzione regionale, tenuta dal coordinatore piemontese Paolo Zangrillo. Una riunione a cui seguirà quella provinciale (prevista invece per domani).

Impossibile non provare a gestire i potenziali addii al partito del Cav: viene data sempre più probabile la defezione di Claudia Porchietto, che dopo aver sfiorato la candidatura e sindaca di Torino nemmeno un anno fa, potrebbe seguire Mariastella Gelmini in direzione Azione. Corteggiato da Calenda anche il deputato Carlo Giacometto, sul quale però i vertici del partito si dicono convinti di poter ancora contare.

La domanda sorge quindi spontanea: chi candidare quindi per le politiche di fine settembre? Tra i nomi vi sarebbero l’assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi, e Alessandra Biletta. Da escludere invece un coinvolgimento di Andrea Tronzano, già assessore regionale e consigliere comunale a Torino, che si è trincerato dietro un serafico "Roma? Assolutamente no".

Di certo, Forza Italia in pochi giorni dovrà decidere il proprio futuro e riportare la nave in un mare più calmo, fuori dalla burrasca in cui sembra essere precipitato il partito.