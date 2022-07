"Fai squadra con Brumotti", il tour di bike freestyle domani fa tappa al Parco di Masino

Domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 19.30, il Castello e Parco di Masino , Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Caravino, ospiterà la seconda tappa di FAI Squadra con Brumotti, il tour che Vittorio 100% Brumotti , insieme a un gruppo di bikers freestyle di fama internazionale e grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo - Partner dell’iniziativa e da sempre impegnata attivamente nella tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese - realizzerà durante l’estate toccando alcuni Beni che la Fondazione cura e tutela, con l’obiettivo di valorizzare in modo originale l’Italia più bella.

Dopo la prima tappa a Villa dei Vescovi, Bene del FAI a Luvigliano di Torreglia (PD), il tour proseguirà nel parco monumentale del Castello di Masino, millenaria dimora di una delle più illustri casate piemontesi, che sarà la splendida cornice di una straordinaria esibizione di bici acrobatiche, fatta di evoluzioni mozzafiato e performance incredibili: un mix tra arte, natura e spettacolo, che unirà sport e sostenibilità come punto di incontro tra generazioni presenti e future. I bikers coinvolti, capitanati da Brumotti, sono campioni nazionali, europei e mondiali di biketrial, professionisti che hanno conquistato numerosi Guinness World Records. La squadra “metterà in scena” una prova di mountainbike freestyle, esibendosi su un percorso realizzato con vari elementi, tra sbarre sospese da terra e rampe sulle quali compiere stupefacenti manovre aeree.

Il Castello e Parco di Masino ospiterà il secondo di una serie di eventi carichi di energia, per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico dell’Italia. Il tour FAI Squadra con Brumotti toccherà altri Beni FAI in tutta Italia entro settembre.