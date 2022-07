Porta via la cassa da un bar di via Chiesa della Salute: scoperto e arrestato

Nella notte appena trascorsa, poco dopo l’una, perveniva alla Centrale Radio operativa della Questura la segnalazione relativa a un furto in atto in via Chiesa della Salute angolo Stradella, ove un uomo sarebbe stato intento a forzare la saracinesca di un esercizio commerciale.

Personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Mobile, Contrasto al Crimine Diffuso, intercettava la persona segnalata mentre cercava di allontanarsi dal posto, tentando di dileguarsi scavalcando alcune recinzioni in piazza Baldissera. L’uomo veniva fermato dagli operatori, coadiuvati da personale della Squadra Volante. Nelle immediate vicinanze, gli agenti rinvenivano la cassa asportata dall’esercizio commerciale, contenente sia denaro contante che assegni, che veniva restituita all’avente diritto. Il soggetto, un trentacinquenne di nazionalità moldava, gravemente indiziato del furto di cui sopra, è stato tratto in arresto.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.